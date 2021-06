Plaquiste-plâtrier H/F à Tarbes (65)

Formez-vous à Tarbes durant 6 mois, du 6 septembre 2021 au 11 mars 2022 et devenez Plaquiste-plâtrier H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

➔ LE MÉTIER

Grâce à lui.elle, le froid pénètre plus difficilement et la chaleur se conserve mieux. Grâce à la pose de plaques, cloisons, doublages et habillages, le plaquiste contribue à l’isolation acoustique et thermique des logements.

➔ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs à base de plâtre ;

Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes constructifs d’isolation thermique et acoustique.

➔ PREREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est souhaitée.

Pour postuler :

Veuillez envoyer un CV à recrutement-stagiaires-afpa65@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).