Plaquiste-plâtrier H/F à Montauban (82)

Le plaquiste est un dresseur de cloisons. Sa mission : aménager et isoler les espaces de vie.

Cette idée vous séduit ? N’attendez plus, formez-vous à l’Afpa de Montauban à partir du 14 mars 2021 et devenez vous aussi Plaquiste-plâtrier en obtenant le Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de plaquiste-plâtrier.

Objectifs de la formation :

Réaliser l’aménagement intérieur de bâtiments d’habitation en matériaux secs à base de plâtre

Réaliser à l’intérieur de bâtiments d’habitation, la pose de différents systèmes constructifs d’isolation thermique et acoustique

Pour une bonne adaptation en formation, la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est souhaitée.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).