Phytocontrol en forte croissance à Nîmes

Le laboratoire nîmois, spécialisé dans l’agroalimentaire, l’hydrologie et la biopharma profite du dynamisme de ces secteurs d’activité et connaît une croissance naturelle importante. « L’agroalimentaire tire particulièrement l’activité de notre entreprise et nous avons d’ailleurs programmé un plan de recrutements d’au moins 30 collaborateurs cette année », décrit Anaëlle Mathieu, directrice adjointe des ressources humaines de Phytocontrol. « Notre politique de recrutement est très dynamique et agile, nous faisons en sorte d’avoir un vivier de candidats car nous cherchons des profils assez disparates. »

En partenariat avec Pôle emploi

En ce moment le laboratoire a besoin d’aides laboratoires. « Nous les recrutons dans le cadre d’un partenariat avec Pôle emploi, puis les formons à nos process maison très rigoureux », explique la recruteuse.

Autre profil recherché par Phytocontrol, les techniciens de laboratoire de niveau Bac +2 avec un bagage en chimie analytique, chimie ou biochimie. « Sur ces postes nous recrutons à la fois des jeunes diplômés que nous faisons monter en compétence, et des profils plus expérimentés. » Le laboratoire a d’ailleurs initié un partenariat avec CFA Marguerittes et son BTS Biochimie.

Béatrice Girard

Postulez sur : www.phytocontrol.com

Crédit photo : Phytocontrol DR.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.