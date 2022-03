Peintre en carrosserie H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 05/04/2022 à Albi et devenez Peintre en carrosserie H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Sa toile à lui : les voitures. Le peintre en carrosserie répare les dégâts, efface les imperfections, confectionne et corrige les teintes des véhicules, réalise une peinture complète. En guise de pinceau, un pistolet avec lequel il applique laques et vernis.

Objectifs de la formation :

Préparer les fonds avant peinture des véhicules légers

Réaliser les applications de laques sur véhicules légers

Elaborer les teintes référencées des constructeurs d’automobiles

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.albi@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).