Peintre en bâtiment H/F à Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 8 mois environ, du 25/05/2020 au 24/12/2020, à Perpignan-Rivesaltes et devenez Peintre en bâtiment H/F !

Et obtenez un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

➔ LE MÉTIER

Il apporte la touche finale au chantier. Entre les mains du peintre en bâtiment, se succèdent pinceaux, rouleaux, brosses aux pistolets afin d’appliquer enduits, lasures et peintures. Au-delà de la technique, il sait utiliser les couleurs et harmoniser les nuances.

+ d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/peintre-en-batime-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.perpignan@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.