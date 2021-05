Peintre en bâtiment H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 8 mois avec l’AFPA de Béziers – de mars 2022 à octobre 2022 – et devenez Peintre en bâtiment H/F en apprentissage chez VIDAL PEINTURE durant 10 mois (de janvier à octobre 2022) à Béziers en obtenant le Titre Professionnel de Peintre en bâtiment de niveau 3 (CAP/BEP).

Possibilité de CDI à l’issue de la formation.

→ LE MÉTIER

Il ou elle apporte la touche finale au chantier. Entre les mains du peintre en bâtiment, se succèdent pinceaux, rouleaux, brosses aux pistolets afin d’appliquer enduits, lasures et peintures. Au-delà de la technique, il ou elle sait utiliser les couleurs et harmoniser les nuances.

→ LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C

• Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâtiments en qualité de finition B

• Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l’intérieur de bâtiments, en qualité de finition B

• Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante

→ INFORMATIONS ET PROFIL

• Horaires : 8h-12h / 13h-17h.

• Être détenteur du permis de conduire serait un plus

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Sébastien Carbonell : sebastien.carbonell@afpa.fr

Le centre Afpa de Béziers vous propose une offre de restauration et d’hébergement sur place.