Peintre bâtiment H/F à Montauban (82)

Formez-vous à partir du 28/03/2022 à l’Afpa de Montauban et devenez Peintre en bâtiment en obtenant le Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de peintre en bâtiment.

Le métier :

Il apporte la touche finale au chantier. Entre les mains du peintre en bâtiment, se succèdent pinceaux, rouleaux, brosses aux pistolets afin d’appliquer enduits, lasures et peintures. Au-delà de la technique, il sait utiliser les couleurs et harmoniser les nuances.

Objectifs de la formation :

Réaliser des travaux de peinture à l’extérieur de bâtiments en qualité de finition B ou C

Réaliser des travaux de peinture à l’intérieur de bâtiments en qualité de finition B

Réaliser des travaux de revêtements muraux simples, à l’intérieur de bâtiments, en qualité de finition B

Réaliser des travaux de pose de revêtements de sols souples de technicité courante

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).