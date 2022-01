Le parcours de formation « Leader de projet » combine modules en présentiel, groupes de co-développement en distanciel et coaching individuel pour monter en compétences progressivement.

Les méthodes sont nécessaires pour planifier, exécuter et piloter un projet. Mais le succès d’un projet est lié à la mobilisation de l’humain au service du projet. Le projet est affaire d’équipe, de compétences, de talents et d’énergie mobilisés pour concourir aux résultats. Le leadership de projet est le facteur décisif pour améliorer les chances de réussite des projets. C’est lui qui va remettre la direction, le sens, les enjeux, les risques, les opportunités au cœur de l’équipe.

Dates : 3-4 mars (module1) , 23 mai (module2) , 8 sept (module3)

Inscriptions ouvertes.

Chefs de projet , membres d’équipes projets, tous secteurs confondus

