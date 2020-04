Ouvrier/ière de Fabrication Boulanger Pâtissier - CDI H/F à Verdun-sur-Garonne (82)

Nous recherchons pour notre client, situé proche de Verdun sur Garonne (82), un(e) :

Ouvrier/ière de Fabrication Boulanger Pâtissier H/F (82) en CDI

Assurer les tâches courantes nécessaire à la fabrication des produits suivants :

le pain et la viennoiserie (fabrication de la pâte, respect des temps de pousse et cuisson, préparation des dorures et/ou scarification...)

la pâtisserie (garnitures, respect des temps et températures de cuisson, glaçage, décoration...)

Veiller à la bonne tenue de votre rayon (présentation, propreté et disponibilité des produits)

Participer aux tâches de gestion (niveau des stocks, suivi des plans d’actions CA, marge et démarque, lien avec le service comptabilité pour les bons de livraisons, inventaires…)

Rejoignez la TEAM - BOULANGERIE de notre client !

Qualités : rigoureux, organisé, bon relationnel

CDI 35H/SEMAINE

SALAIRE : 1650 € Brut sur 13 mois avec prime d’objectif

Remise de 5% sur les courses du magasin

Alors n’attendez plus, ce poste de Ouvrier/ière de Fabrication Boulanger Pâtissier H/F (82) en CDI est pour vous !

Ce poste est à pourvoir rapidement. Confidentialité assurée

Pour postuler :

Solead RH est un cabinet de chasse de tête & de recrutement Toulousain, issu du terrain depuis plus d’une dizaine d’années, nous relevons chaque challenge en accord avec vos valeurs, avec un service de proximité.

Nous accompagnons notre client dans leur recrutement suivant, ainsi que dans la sélection de leurs futurs collaborateurs.

