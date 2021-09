Opérateur régleur en usinage assisté par ordinateur H/F à Alès (30)

Formez-vous durant 8 mois environ, du 2 novembre 2021 au 20 mai 2022, à l’Afpa d’Alès et devenez Opérateur régleur en usinage assisté par ordinateur H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (équivalent CAP/BEP) délivré par le Ministère du Travail.

➔ LE MÉTIER

A partir d’un dossier technique, l’opérateur-régleur en usinage règle et conduit des machines-outils à commande numérique pour produire, en série, des pièces métalliques ou en matériaux composites. De plus, il conduit des actions correctives afin de garantir la qualité de la production. Il utilise de plus en plus fréquemment l’outil informatique, notamment pour le suivi de production et la gestion des programmes.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Conduire une production de séries stabilisées sur tour à commande numérique

Conduire une production de séries stabilisées sur centre d’usinage

Régler un tour à commande numérique pour produire des séries stabilisées de pièces

Régler un centre d’usinage pour produire des séries stabilisées de pièces

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/operateur-regleur-d-usinage-en-commande-numeriq-1

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.ales@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).