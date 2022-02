Opérateur de production H/F à Toulouse (31)

Après une formation, vous serez rattaché(e) directement à un Chef de production et vous aurez pour mission principale de contribuer au cycle de traitement des articles textiles (linge, vêtement de travail, tapis) tout en garantissant une satisfaction client.

Dans ce cadre, vos tâches sont les suivantes :

réception et tri des articles,

mise en lavage,

contrôle afin d’identifier les éventuelles anomalies,

conditionnement des articles destinés à être livrés aux clients

Ces tâches ne sont pas exhaustives mais peuvent évoluer selon le profil du candidat.

Vous êtes motivé(e), sérieux(se) et avez envie d’être formé(e) et d’apprendre un métier. Vous êtes exemplaire, responsable et vous avez envie d’évoluer.

Dynamisme, sens de l’écoute et esprit d’équipe seront vos atouts de réussite.

Pour postuler :

ELIS TOULOUSE

2 Rue Isabelle Eberhardt 31200 Toulouse

Envoyez votre candidature à : recrutement.toulouse@elis.com