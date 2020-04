Opérateur de production H/F à Labarthe sur Lèze (31)

AU BOULOT– Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, Auterive et Cazères propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant.

Aujourd’hui, nous avons besoin de redonner du sens au travail et cela commence par des actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients et nos candidats attendent, alors « Tous au boulot ! »

Nous recherchons sur Labarthe sur Lèze, de toute urgence, des opérateurs de production pour renforcer les équipes de notre client qui fabrique des masques de protection pour les hôpitaux.

Contrat : Intérim longue mission - (être disponible jusqu’à Septembre minimum)

Horaire : 2/8

Manutention

Pour postuler :

Merci de nous adresser vos candidatures par mail à : auterive@au-boulot.com