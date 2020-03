Hashtag lancé par la FNTR, l’Union TLF et OTRE* en soutien aux conducteurs qui assurent la continuité d’approvisionnement de tout le pays en pleine épidémie de Coronavirus. « Depuis plusieurs jours, les témoignages désespérés de conducteurs, mais aussi de tout le personnel et des chefs d’entreprises s’accumulent dans le secteur du transport et de la logistique. Fermetures des aires de repos, impossibilité d’accéder aux sanitaires et aux douches notamment chez certains clients, absence de restauration, mise à l’arrêt injustifiée par les forces de l’ordre... Alors même qu’ils remplissent une fonction essentielle pour la nation, ils s’en sentent les parias », expliquent-ils.

Une situation dont le gouvernement semble avoir pris la mesure en donnant des instructions très claires telles la libre-circulation de toutes les marchandises, l’ouverture de toutes les stations-services sur les autoroutes, l’accès aux sanitaires, etc.

#OnRoulePourVous vise a recenser toutes les entreprises qui accueillent les conducteurs. Sur les réseaux sociaux, les sites des fédérations et les groupes Facebook créés par les conducteurs. « Car n’oublions jamais, si nous avons tout ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est qu’un conducteur engagé a pris le volant de son camion pour nous l’apporter », rappellent les organisations professionnelles.

* Fédération Nationale des Transports Routiers, Union Transport et Logistique de France, Organisation des Transporteurs Routiers Européens.