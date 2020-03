Olivia fait le job de conseil carrières et RH

« Passionnée par la communication, j’ai terminé mes études à l’aube de l’essor d’Internet en France, avec un DESS en multimédia. En 1999, après des premiers pas dans une agence Web, j’ai rejoint Canal+ à Paris. Au gré des réorganisations du groupe et de mes projets d’évolution, j’ai exercé tour à tour les fonctions de conceptrice multimédia, chef de produit digital puis chef de projet Internet.

En 2008, j’ai donné une nouvelle orientation à mon parcours et décidé de consacrer mon métier aux thématiques de l’humain. Avec, pour fil rouge, la relation à l’autre et l’accompagnement. J’ai donc intégré le cursus Coach & Team de Transformance Pro, et commencé à coacher des particuliers sur des questions managériales ou de reconversion professionnelle, en parallèle de mon activité chez Canal+.

En 2014, j’ai rejoint un grand cabinet de conseil en management et ressources humaines, où j’ai exercé en tant que consultante en accompagnement sur la mobilité et la transition professionnelles. De retour à mes racines du Sud, en 2016, je poursuis depuis mon parcours dans les RH à Toulouse. Ce que j’aime le plus dans mon métier, c’est de faire émerger les talents, de créer des rencontres entre personnes qui apprécient de travailler ensemble, de contribuer au changement d’angle de vue et à l’analyse de situations complexes.

Je suis capable d’identifier les points forts des autres et j’aime révéler leurs talents. Je suis également douée pour fédérer, favoriser la mise en mouvement et générer l’autonomie. Je suis habile pour retranscrire les besoins des clients et y répondre avec exactitude. J’ai enfin une forte capacité à fidéliser.

Mon goût et mon énergie pour entreprendre et travailler en équipe, ma capacité à recruter, mon rôle de coach, mes compétences en conseil carrières, en gestion de projet et en management... voici donc tout ce que je souhaite apporter à mon futur employeur. Ma personnalité aussi. On m’apprécie pour ma douceur et la qualité de mon écoute. Et mes collègues aiment mes qualités d’organisatrice, ma rigueur, ma fiabilité et mon humour ! »

Olivia Beaujour

Contacts :

olivia.beaujour@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/oliviabeaujour/

Image DR.