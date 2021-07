Occitanie : des solutions pour se former cet été aux métiers qui recrutent !

L’Afpa Occitanie en chiffres, c’est : 1600 entreprises clientes et près de 8 000 stagiaires formés en 2020 dont 6000 demandeurs d’emploi : 66,5 % de nos stagiaires ont accès à un emploi dans les 6 mois et 83,4 % réussissent au titre professionnel.

L’Afpa est bien ancrée sur le territoire de notre vaste région avec ses 15 implantations en Occitanie. Aux côtés de ses partenaires. Son offre, en évolution permanente, apporte à la fois des solutions formation et des dispositifs d’accompagnement déployés dans le cadre de ses missions de service public et de ses valeurs d’utilité sociale.

L’Afpa propose une offre diversifiée de formation et d’accompagnement en Région, pour tous les actifs, salariés et demandeurs d’emploi, à tous âges dont LA PROMO 16.18 pour les mineurs de plus de 16 ans, à tous les niveaux et dans des secteurs porteurs : Services à la personne et aux entreprises, artisanat d’art, bâtiment et travaux publics, commerce - vente et distribution, fonctions supports, hôtellerie-restauration, tourisme, industrie (métaux et aéronautique), mécanique (automobile, cycles & motocycles), métiers de l’insertion et de la médiation, réseaux-télécommunication-informatique-numérique et logistique. En Occitanie, le CFA d’Afpa Entreprises a déjà formé en 2021 près de 500 stagiaires en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation).

La plupart de nos centres proposent un hébergement gratuit et financé par la Région Occitanie pour les personnes inscrites à Pôle emploi. Une restauration est souvent proposée sur place. De nombreuses formations sont financées par la région et peuvent être rémunérées selon chaque situation, pour les demandeurs d’emploi.

Places disponibles cet été en Ariège

Centre Afpa de Foix :

Consolidation du projet de formation « PROJET PRO » H/F - 2 sessions programmées du 30/08/2021 au 19/11/2021 & du 27/09/21 au 10/12/21

Assistant.e de vie aux Familles H/F : 2 sessions programmées du 06/09/21 au 29/10/21 (formation courte en financement individuel uniquement) puis du 15/11/21 au 29/04/22 (tous financements dont la Région Occitanie pour les personnes inscrites à Pôle emploi.

Centre Afpa de Pamiers :

Maçon H/F du 06/09/21 au 11/03/22 et Maçon H/F du bâti ancien du 06/09/21 au 21/03/22

Peintre en bâtiment H/F du 06/09/21 au 08/04/22

Agent de Maintenance du bâtiment H/F du 18/10/21 au 13/05/22.

Contact : Recrutement.ariege@afpa.fr/Tél : 3936

Places disponibles dès cet été dans l’Aude / Carcassonne

Responsable de coordination touristique territoriale H/F du 05/07/21 au 07/04/22

Manager d’Unité Marchande H/F du 30/08/21 au 06/05/22

Assistant Manager d’Unité Marchande H/F du 30/08/21 au 24/03/22

Secrétaire Assistant H/F du 11/10/21 au 15/04/22

Chargé d’Accueil Touristique et de Loisirs H/F du 15/11/21 au 04/05/22.

Contact : recrutement.carcassonne@afpa.fr / Tél : 3936 Centre

Places disponibles cet été en Aveyron / Rodez

TOSA Office du 30/08/21 au 01/10/21 : Accessible à toutes et à tous, pour se former, se perfectionner aux outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access, VBA, Outlook) pour obtenir un ou plusieurs certificats TOSA Office au niveau « OPERATIONNEL »

Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux du 07/09/21 au 03/06/22 : Cette formation financée par la Région Occitanie est proposée en partenariat avec l’Ecole Régionale du Numérique, est accessible à tous publics avec une appétence pour le numérique et sans conditions de diplôme.

Contact : recrutement.Rodez@afpa.fr/ Tél : 3936

Places disponibles cet été dans le Gard

Centre Afpa d’Alès :

Fraiseur sur machines conventionnelles et à commande numérique H/F du 5/7/21 au 4/2/22

Tourneur sur machines conventionnelles et à commande numérique H/F du 12/07/21 au 04/02/22

Technicien supérieur de maintenance industrie et services H/F du 30/08/21 au 24/06/22

Tuyauteur industriel du 06/09/21 au 28/01/22

Agent de fabrication d’ensemble métallique H/F du 13/09/21 au 11/02/22.

Contact : Recrutement.ales@afpa.fr/ Tél : 3936

Centre Afpa de Nîmes :

Assistant de vie aux familles H/F du 30/08/21 au 11/02/22

Chef de chantier gros œuvre H/F du 30/08/21 au 25/03/22

Employé commercial en magasin H/F du 30/08/21 au 07/01/22

Cariste d’entrepôt H/F du 06/09 au 03/12/21

Maçon en voirie et réseaux divers H/F du 06/09/21 au 25/02/22

Maçon H/F du 13/09/21 au 11/03/22

Maçon du Bâti Ancien H/F du 13/09/21 au 11/03/2022

Coffreur-Bancheur H/F du 13/09/21 au 11/03/22

Peintre en bâtiment H/F du 13/09/21 au 22/04/22

Technicien d’équipement et d’exploitation en électricité H/F du 13/09/21 au 08/07/22.

Contact : recrutement.nimes@afpa.fr/ Tél : 3936

Places disponibles cet été dans les Hautes-Pyrénées / Tarbes

Peintre en bâtiment H/F du 01/09/21 au 08/04/22

Plaquiste-plâtrier H/F du 06/09/21 au 11/03/22

Manager d’unité marchande H/F du 06/09/2021 au 20/05/2022.

Contact : recrutement-stagiaires-afpa65@afpa.fr/Tél : 3936

Places disponibles cet été dans l’Hérault

Centre Afpa de Montpellier St-Jean-De-Védas :

Assistant commercial H/F du 30/08/21 au 25/02/22

Technicien supérieur systèmes et réseaux H/F du 06/09/21 au 10/06/22

TOSA Office H/F du 06/09/21 au 01/10/21

Négociateur technico-commercial H/F du 06/09/21 au 06/05/22

Technicien en systèmes de sûreté H/F du 06/09/21 au 24/06/22

Développeur web et web mobile du 13/09/21 au 24/06/22

Concepteur Développeur d’applications du 13/09/21 au 01/07/22.

Contact : recrutement.montpellier@afpa.fr/ Tél : 3936

Centre Afpa de Béziers :

Technicien supérieur en Génie Climatique H/F du 30/08/21 au 22/07/22

Attestation d’aptitude Fluides frigorigènes H/F du 07/09/21 au 14/09/21

Ouvrier Qualifié de Maintenance en Hôtellerie de Plein Air H/F du 13/09/21 au 22/04/22

Assistant Manager d’Unité Marchande H/F du 20/09/21 au 18/03/22

Maçon H/F du 27/09/21 au 01/04/22

Technicien d’Equipement et de Maintenance des Piscines H/F du 27/09/21 au 25/05/22

Technicien d’Equipement et de Maintenance des Piscines H/F du 27/09/21 au 25/05/22.

Contact : recrutement.beziers@afpa.fr/ Tél : 3936

Places disponibles cet été en Lozère / Saint-Chély-D’Apcher

Installateur Thermique et Sanitaire H/F du 20/09/21 au 13/05/22

Assistant de Vies aux Familles H/F du 20/09/21 au 18/02/2

Agent de Propreté et d’Hygiène H/F du 20/09/21 au 08/01/22.

Contact : recrutement.beziers@afpa.fr/Tél : 3936

Places disponibles cet été dans les Pyrénées-Orientales / Perpignan Rivesaltes

Initiation à la gestion de stock H/F du 16/08/21 au 27/08/22

Négociateur technico-commercial H/F du 06/09/21 au 01/04/22

Négociateur technico-commercial H/F en Fruits et Légumes Option opérations logistiques internationales, du 25/10/21 au 10/06/22

Vendeur conseil en magasin H/F du 06/09/21 au 25/03/22.

Contact : Recrutement.Rivesaltes@afpa.fr/Tél : 3936

Places disponibles cet été dans le Tarn & Garonne / Montauban

Technicien de maintenance CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) H/F du 06/09/21 au 03/06/22

Assistant de vie aux familles H/F du 11/10/2021 au 18/02/2022

CACES ® (Certificat d’Aptitude de Conduite d’Engins en Sécurité) R489 H/F avec 6 sessions programmées du 06/09 au 08/10/21 : CACES 1/3/5 ; CACES 1/3 ; CACES 1/5 ; CACES 3/5 ; CACES 3 ; CACES 5.

Contact : Recrutement.Montauban@afpa.fr/Tél : 3936

Places disponibles cet été dans le Tarn

Sessions programmées à Albi, à Graulhet et à Carmaux :

Electricien d’Equipement du Bâtiment H/F à Albi du 30/08/21 au 01/04/22

Peintre en Carrosserie H/F à Albi du 06/09/21 au 01/04/22

Perfectionnement bureautique TOSA H/F à Albi du 06/09 au 08/10/21

Assistant de Vie aux Familles H/F à Albi du 13/09/21 au 25/02/22

Carrossier Réparateur H/F à Albi du 20/09/21 au 25/05/22

Peintre Bâtiment H/F à Albi du 27/09/21 au 06/05/22

« PROJET PRO » H/F à Carmaux du 27/09/21 au 01/02/22

Offres en alternance pour lesquelles le parcours de formation se déroule au centre Afpa d’Albi :

Secrétaire Assistant H/F au Golf de Fiac situé entre Albi et Toulouse

Agent de Maintenance du Bâtiment H/F à la mairie de Rabastens

Carrossier Réparateur H/F chez SAFRA à Albi.

Contact : recrutement.albi@afpa.fr/Tél : 3936

Places disponibles cet été en Haute-Garonne Centre Afpa de Toulouse-Balma

Electronicien de tests et développement - équipements professionnels et objets connectés H/F du 23/08/21 au 01/07/22

CQPM Chaudronnier d’atelier H/F du 30/08/21 au 18/01/22

Agent de propreté et d’hygiène H/F du 30/08 au 25/12/21

Technicien en usinage assisté par ordinateur H/F du 30/08/2021 au 06/04/2022

Négociateur technico-commercial H/F du 06/09/21 au 10/05/22

Comptable assistant H/F du 06/09/21 au 30/03/22

Technicien supérieur en fabrication additive H/F du 13/09/21 au 12/05/22

Employé administratif et d’accueil H/F du 20/09/21 au 29/03/22

Secrétaire assistant médico-social H/F du 20/09/21 au 08/04/22

Secrétaire comptable H/F du 20/09/21 au 10/06/22.

Offres en alternance pour lesquelles le parcours de formation se déroule au centre Afpa de Balma : ATOS recrute en contrats d’alternance des concepteurs développeurs d’applications H/F du 20/09/21 au 20/09/22.

FORMAPOSTE recrute des facteurs H/F en contrats d’apprentissage de 9 mois à partir du 02/08/21

Préparation du Titre professionnel CLVUL (Conducteur Livreur sur Véhicules Utilitaires Légers) - Postes basés dans le Gers à Auch et à Vic Fezensac, en Haute- Garonne, à Cugnaux, Fronton, Grenade & Plaisance du Touch, et à St Jean de Verges en Ariège.



Contact : recrutement.balma@afpa.fr/Tél : 3936

Centre Afpa de Toulouse-Palays

Agent de maintenance d’équipements de confort climatique H/F du 30/08/21 au 18/02/22

Assistant de vie aux familles H/F du 30/08/21 au 04/02/22

Electricien d’équipement du bâtiment H/F du 30/08/21 au 08/04/22

Peintre en bâtiment H/F du 30/08/21 au 08/04/22

Chef de chantier travaux publics routes et canalisations H/F du 06/09/21 au 13/05/22

Conducteur de travaux publics routes et canalisations H/F du 06/09/21 au 29/07/22

Maçon H/F du 20/09/21 au 25/03/22

Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil H/F du 20/09/21 au 16/09/22

Plaquiste-Plâtrier H/F du 27/09/21 au 01/04/22

Technicien de maintenance d’équipements de confort climatique H/F du 30/08/21 au 20/05/22

Technicien métreur du bâtiment H/F du 06/09/21 au 03/06/22

Technicien supérieur du bâtiment option économie de la construction H/F du 30/08/21 au 22/07/22.

Contact : Recrutement.Palays@afpa.fr/Tél : 3936

Vous souhaitez en savoir plus sur ces formations et d’autres encore ?

Le nouveau catalogue de l’Afpa est ici !