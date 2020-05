Occitanie : 15.600 demandeurs d’emploi de plus en mars

Très dynamique depuis plusieurs mois (plus de 30.000 emplois créés en Occitanie en 2019

dans le secteur privé selon la dernière note de l’Urssaf), le marché du travail se présentait sous les meilleurs auspices pour 2020. Une tendance confirmée par les données statistiques publiées par la Dirrecte et Pôle emploi Occitanie. Au cours du premier trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C), a certes continué à reculer : de 0,1% sur le trimestre, et de 2,6% sur un an.

Et ce, en dépit du retournement de tendance brutal observé à compter de la mi-mars. Sur ce seul mois, marqué par le début du confinement, les demandeurs d’emploi ont progressé de près de 3%, soit 15.600 personnes de plus qu’en février.

Des chiffres qui n’ont pas été commentés dans la région, mais que la Dares a expliqué sur le plan national : « L’accroissement des effectifs inscrits en catégories A, B, C en mars 2020 provient à la fois d’une nette augmentation des entrées à Pôle emploi (+ 5,5%) et d’une très forte baisse des sorties (- 29%). Les entrées pour fins de mission d’intérim et fins de contrats courts sont en hausse, la mise en place du confinement ayant conduit à des non-renouvellements ainsi qu’à de moindres nouvelles embauches de courte durée. La plupart des motifs de sorties se replient, notamment les défauts d’actualisation, qui recouvrent généralement pour partie des reprises d’emploi non déclarées à Pôle emploi, mais aussi les reprises d’emploi déclarées, les entrées en stage ou en formation, ainsi que les radiations administratives. »