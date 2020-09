En 7 jours, obtenez l’attestation d’aptitude « Fluides frigorigènes : attestation d’aptitude catégorie I » avec l’Afpa de Béziers.

Du 20 au 27 octobre 2020.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Se présenter à l’évaluation de l’attestation d’aptitude obligatoire pour réaliser les opérations de catégorie I sur un équipement contenant du fluide frigorigène.

ℹ️ + d’info : https://www.afpa.fr/formation-continue/fluides-frigorigenes-attestation-d-aptitude-categorie-i

➔ POUR QUI ?

Salariés et artisans du secteur de la réfrigération, de la climatisation, du conditionnement d’air et du génie climatique réalisant des activités de contrôle d’étanchéité, de maintenance et entretien, de mise en service et de récupération des fluides.

➔ L’ADMISSION

Maîtriser les compétences correspondant à la catégorie I,

Apporter une tenue de travail et des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants).

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.