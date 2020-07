« Nous répondons à l’ensemble des besoins des entreprises en matière de cybersécurité »

« L’IPI, forte de quarante ans de savoir-faire pédagogique, propose des cursus diplômants informatiques et accompagne les entreprises en matière de cybersécurité. Elle est présente en France sur trois campus du groupe IGS : Paris, Lyon et Toulouse.

Le risque cyber est désormais l’un des risques majeurs pour l’ensemble des acteurs économiques, qui doivent, de fait, sans cesse s’adapter à cette menace évolutive et grandissante. Tous les secteurs d’activité et toutes les entreprises sont concernés. L’enjeu est de taille et nous apportons une solution innovante. Tout en accompagnant des apprenants jusqu’à leur diplôme, les entreprises peuvent apporter dynamisme et innovation à leurs équipes en répondant aux impératifs en matière de cybersécurité (sécurisation des systèmes d’information, des parcs informatiques, serveurs, infrastructure, cloud), mais aussi en matière de data, solution logicielle...

Au sein de l’école, les apprenants bénéficient de formations informatiques pointues et innovantes, afin de répondre aux impératifs que rencontrent les entreprises en matière de cybersécurité. Nous déployons une approche par la compétence qui privilégie la pratique. Nous mettons à leur disposition un laboratoire informatique. Le dispositif d’alternance permet aux apprenants d’acquérir toute l’expertise en matière de cybersécurité et aux entreprises de renforcer leurs équipes dans ce domaine. De plus, les aides à l’alternance récemment engagées par l’état font de cette formule une réelle opportunité pour les entreprises qui pourront intégrer un collaborateur compétent et motivé tout en développant leur marque employeur.

Une formule gagnant / gagnant !

La cybersécurité est une science pluridisciplinaire qui impose des formations afférentes (droit, cryptologie, informatique, hardware, programmation), tout en intégrant l’approche métier, ce que nous assurons au sein de parcours de formations allant du Bac + 2 au Bac + 5. Nous formons ainsi des techniciens Systèmes et Réseaux pour assurer l’application de la sécurité sur l’ensemble des systèmes d’information, ainsi que le déploiement de solutions cohérentes et efficaces. Nous diplômons également des chefs de projet orientés sécurité fonctionnelle, autour de la gouvernance, la connaissance de référentiels, des normes, la gestion du risque, ainsi que la sensibilisation qui permettent de cadrer, de mesurer et de suivre la stratégie cybersécurité.

Une expertise adaptée à l’après Covid

Nos parcours de formation sont conçus et réajustés chaque année par notre équipe combinant une expertise pédagogique et informatique (docteurs en informatique et en cybersécurité). Les enseignements sont assurés par des professionnels du secteur pour garantir une expertise toujours « up to date » et un apport métier fort.

Sur un marché qui peine à trouver des profils de qualité, nous apportons une solution aux entreprises de toutes tailles. Les experts et professionnels formés à l’IPI bénéficient d’un taux d’employabilité frôlant les 100% en sortie de l’école. La plupart d’entre eux commencent d’ailleurs leur carrière au sein de l’entreprise qui les a accompagnés dans leur alternance.

L’école collabore avec trois-cents entreprises du bassin économique occitan et avec toutes les grandes ESN (entreprises de services du numérique) du secteur informatique (Capgemini, Atos, Akka, Thalès, Altran, Airbus, Val Software, Devoteam, Sopra...). Certains grands acteurs, comme Capgemini, Sopra ou CGI, ont des classes dédiées au sein de l’IPI pour former leurs futurs collaborateurs.

Dans cette situation plus qu’extraordinaire, nous avons déjà intégré à nos parcours le savoir-faire informatique et cybersécurité qui va permettre de construire l’après Covid et toutes les nouvelles organisations du travail qui auront pris place dans les entreprises (travail à distance, infrastructure sécurisée, …). »

Jean-Marc Bénito, directeur de l’IPI Toulouse

Photo DR.

IPI Toulouse

186 Route de Grenade, 31700 Blagnac

Téléphone : 05 31 08 70 74

www.ipi-ecoles.com