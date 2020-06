Start-up créée en 2018 par le Toulousain Paul Courtaud. Spécialisée dans l’accompagnement de la transformation des entreprises dans le domaine des ressources humaines, l’entreprise s’est appuyée sur l’intelligence artificielle pour développer une technologie (plateforme et application) répondant à trois besoins : l’engagement et la fidélisation des collaborateurs, la simplification et la fluidification de la mobilité, ou encore l’alignement des compétences des collaborateurs avec la stratégie de l’entreprise.

La société vient de réaliser une première levée de fonds de 3 millions d’euros auprès de Breega. Objectif : soutenir sa croissance, en triplant son effectif dès cette année (une quarantaine de recrutements prévus) et en poursuivant son développement en France et à l’international.

Neobrain est la seconde société créée par ce jeune entrepreneur de 24 ans, cofondateur de Success Torus en 2013 à Toulouse, devenu depuis Futurness by L’Etudiant, l’un des leaders du secteur de l’orientation scolaire. Il en est toujours le directeur général.