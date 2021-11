Négociateur technico-commercial à distance H/F à Toulouse (31)

Formez-vous à partir du 29/11/2021 avec l’Afpa de Toulouse-Balma et devenez Négociateur technico-commercial à distance, en obtenant le Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de négociateur technico-commercial.

Le métier :

Il est aussi bon technicien que commercial. Capacité à convaincre, sens du client, goût du challenge le négociateur technico-commercial a la culture du résultat. Son objectif : développer l’entreprise. De l’étude de marché à l’analyse de ses résultats, il ne laisse rien au hasard.

Objectifs de la formation

Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini

Prospecter et négocier une proposition commerciale

Prérequis :

Niveau bac pro commercial ou titre professionnel de niveau 4 (attaché commercial ou commercial) ou équivalent et un an minimum d’expérience dans le métier.

Permis de conduire B (véhicules légers) recommandé pour l’exercice du métier et pour la période de stage en entreprise.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).