Formation Négociateur technico-commercial H/F à Toulouse (31)

Le (la) Négociateur(trice) Technico-Commercial est un(e) commercial(e) qui a une bonne maîtrise technique du produit / service qu’il ou elle vend. Il ou elle doit développer son chiffre d’affaires en autonomie, avoir le goût du challenge, élaborer des solutions techniques en lien avec les services techniques (production, études, financier et juridique) et négocier les prix en fonction de la stratégie de son entreprise. Il(elle) peut diriger un service et coordonner une équipe.

Ce diplôme de négociateur technico-commercial permet d’accéder aux métiers de technico-commercial-e, négociateur-trice commerciale, responsable technico-commercial(e), ingénieur commercial, commercial grands comptes (D1407, M1707, D1402)

Formation diplômante de niveau BAC+2 à Toulouse du 29 sept 2020 au 7 avril 20

Public : demandeurs d’emploi, salariés, personnes en reconversion

Pré-requis :

* 3 ans d’expérience dont 1 an en responsabilité d’équipe ou projet en entreprise et 2 ans dans un domaine technique et commercial

* Permis B

* Connaissances des techniques opératoires et bureautique• Niveau IV (Bac) validé

Les objectifs de la formation sont les suivants :

* Élaborer une stratégie commerciale pour un secteur géographique défini

* Prospecter et négocier une proposition commerciale

* Manager des équipes commerciales

* Piloter et assurer le suivi des affaires

Pour postuler :

BGE Haute Garonne

Coordinatrice de la formation : Cécile BIROCHAU

64 Bd Silvio Trentin

31200 TOULOUSE

05 61 61 45 10

formationbgeso@creer.fr

www.formation.bgeso.fr