Négociateur Technico-Commercial à Montpellier (34)

Formez-vous en alternance durant 12 mois chez ABSYS à Saint-Aunès (34) à une dizaine de kilomètres de Montpellier avec l’Afpa de Montpellier-St Jean de Védas et devenez Négociateur technico-commercial H/F.

Formation du 6 septembre 2021 au 14 octobre 2022

Démarrage en entreprise : courant du mois d’août 2021

À PROPOS D’ABSYS

" Intégrateur de solutions de gestion d’entreprise depuis 1985, notre équipe de consultants est en mesure de vous proposer des solutions adaptées à votre activité ainsi qu’à votre structure.

ABSYS commercialise toute une gamme de produits présente chez ses partenaires éditeurs reconnus et plébiscités pour la qualité de leurs progiciels : Cegid, Sage et Apisoft. "

➔ LES MISSIONS EN ENTREPRISE

La principale mission qui vous sera confiée, consistera à développer les ventes auprès d’une clientèle déjà existante en réalisant de la prospection commerciale (téléphonique) auprès de cette cible afin de vendre des produits et des prestations complémentaires.

Ce poste de négociateur technico-commercial est un poste sédentaire, avec des possibilités de déplacements pour accompagner les techniciens lors de la pose de matériel chez le client.

➔ PREREQUIS :

• Niveau bac pro commercial ou titre professionnel de niveau 4

• Expérience professionnelle appréciée

Pour postuler :

Joy COBARRO : joy.cobarro@afpa.fr