Négociateur Technico-Commercial à Distance H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous à distance durant 8 mois, à l’Afpa de Toulouse-Balma et devenez Négociateur Technico-Commercial à partir du 06/09/2021, en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de négociateur technico-commercial.

Le métier :

Il est aussi bon technicien que commercial. Capacité à convaincre, sens du client, goût du challenge le négociateur technico-commercial a la culture du résultat. Son objectif : développer l’entreprise. De l’étude de marché à l’analyse de ses résultats, il ne laisse rien au hasard.

Objectifs de la formation :

Elaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini

Prospecter et négocier une proposition commerciale

Prérequis :

Niveau bac pro commercial ou titre professionnel de niveau 4 (attaché commercial ou commercial) ou équivalent et un an minimum d’expérience dans le métier.

Permis de conduire B (véhicules légers) recommandé pour l’exercice du métier et pour la période de stage en entreprise.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).