Monteurs dépanneurs frigoristes H/F à Béziers (34)

On dit de vous que vous savez garder votre sang-froid ? Voilà qui est parfait pour cette offre d’emploi en CDI !

L’Afpa de Béziers, en partenariat avec l’entreprise SYCLEF, recherche des monteurs dépanneurs frigoristes en alternance.

Syclef est une entreprise en plein essor sur le marché du froid industriel et commercial ainsi que dans le domaine du CVC (Chauffage - Ventillation - Climatisation). L’entreprise SYCLEF vous offre une opportunité unique de vous former à ce métier d’avenir en signant un contrat d’alternance en CDI.

Des postes sont à pourvoir dans différentes villes d’Occitanie : Alès (30), Toulouse (31), Montpellier (34), Tarbes (65) et Perpignan (66).

Postes à pourvoir dès que possible.

Profil recherché :

Rigueur, méthode, précision et minutie

Sens du détail et du suivi des actions

Exemplarité dans le respect des procédures établies

Connaissance et application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité

Sens des responsabilités et capacité d’initiative

Maîtrise de soi

Une base technique (électricité, électrotechnique…) serait un plus

3 (très bonnes) raisons de postuler :

3 (très bonnes) raisons de postuler : Une formation 100% financée : 0€ de reste à charge

Un salaire durant toute la durée de l’alternance : 1650€ bruts/mois

Opportunité en CDI à l’issue de l’alternance

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à recrutement@syclef.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.