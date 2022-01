Monteurs dépanneurs frigoristes H/F à Béziers (34)

Vous êtes rigoureux, vous avez le sens du détail et avez le sens des responsabilités ?

Cette opportunité en CDI est faite pour vous !

Secteur en plein essor, l’entreprise SYCLEF et l’Afpa de Béziers recrutent des monteurs dépanneurs frigoristes en CDI ! Des postes sont à pourvoir dans différentes villes d’Occitanie : Alès, Montpellier, Perpignan, Tarbes et Toulouse.

Détails des missions sur : https://www.afpa.fr/contrat-en-alternance/monteur-depanneurs-frigoristes.

Profils recherchés :

Rigueur, méthode, précision et minutie.

Sens du détail et du suivi des actions.

Exemplarité dans le respect des procédures établies.

Connaissance et application de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité.

Sens des responsabilités et capacité d’initiative

Maîtrise de soi.

Une base technique (électricité, électrotechnique…) serait un plus.

Début du contrat : janvier 2022.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à sophie.dubuet@afpa.fr, en précisant l’intitulé de l’offre dans votre courriel.

5 (très bonnes) raisons de postuler :