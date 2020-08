Monteur en Charpente Métallique H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT – Agence d’emploi présente à Bordeaux, Agen et Toulouse, propose de nombreuses missions (Intérim, CDD, CDI). Forte de nombreuses années d’expérience notre équipe met en relation chaque jour les entreprises en recherche de talents et les candidats à la recherche d’un boulot épanouissant !

Aujourd’hui, nous avons besoin de redonner du sens au travail et cela commence par des actes simples qui vont dans le sens de ce que nos clients et nos candidats attendent, alors « Tous au boulot ! »

AU BOULOT agence de Labège recrute pour l’un de ses clients, un Monteur en Charpente Métallique H/F.

Vos Missions :

Vous assemblez des éléments de structures métalliques

Vous fixez les éléments d’une structure métallique.

Vous installez des éléments de structures métalliques

Votre Profil :

Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en tant que Monteur en charpente métallique ou similaire.

Pour accéder à ce poste, il est requis d’avoir un CACES Nacelle et une habilitation de travaille en hauteur à jour.

Il est souhaité d’avoir la visite médicale à jour également (moins de 2ans).

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : Mission d’intérim

Rémunération : selon profil

Lieu : Chantiers sur Toulouse et sa proche agglomération.

Pour postuler :

Candidature à : sylvie.petit@au-boulot.com ; labege@au-boulot.com