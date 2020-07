Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains en ALTERNANCE H/F à Montauban (82)

Formez-vous en alternance avec l’AFPA chez ENGIE et devenez Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP).

Entrée en formation à la rentrée, en septembre 2020 !

🔐 À PROPOS DE ENGIE

ENGIE est le groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence climatique, leur ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone pour leurs clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Ils s’appuient sur des métiers clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.

➔ LE MÉTIER

Basse ou haute tension, ligne aérienne ou câble souterrain, le monteur de réseaux électriques aéro-souterrains intervient en toute circonstance. Ses missions : minimiser les coupures électriques, amener et rétablir le courant chez les abonnés.

➔ PRÉREQUIS

Aptitudes aux travaux sous tension attestée par un médecin du travail (visite médicale obligatoire)

Pour une bonne adaptation en formation, il est nécessaire de savoir lire, écrire et compter.

Envoyez votre CV à serge.domenech@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.