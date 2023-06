Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 04/09/2023 à Montauban et devenez Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Basse ou haute tension, ligne aérienne ou câble souterrain, le monteur de réseaux électriques aéro-souterrains intervient en toute circonstance. Ses missions : minimiser les coupures électriques, amener et rétablir le courant chez les abonnés.

Objectifs de la formation :

– Installer des réseaux électriques du domaine haute tension A et raccorder des émergences

– Installer des réseaux électriques basse tension et réaliser des branchements aux abonnés

– Installer et entretenir des réseaux d’éclairage public basse tension

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Aptitude aux travaux sous tension attestée par un médecin du travail (visite médicale obligatoire).

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).