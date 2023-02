Monteur audiovisuel H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 20/03/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Monteur audiovisuel H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Le métier :

Le monteur graphiste vidéo transforme les images et sons bruts en œuvre audiovisuel. Sa base de travail : les « rushs ». Objectif : en faire des clips, spots publicitaires, sujets pour journaux TV, films institutionnels ou documentaires. Pour cela, il corrige des plans, ajuste le son, réalise des trucages ou des effets visuels et effectue un montage.

Objectifs de la formation :

Préparer et effectuer le montage de différents produits courts

Mettre en œuvre des techniques avancées du montage

Prérequis :

Différents profils sont possibles :

Niveau bac option audio-visuelle, cinéma, métier de l’image ou équivalent.

Expérience professionnelle de minimum 1 an dans le montage ou expérience personnelle avec 3 ans d’expérience (projets importants à l’appui)

Les productions seront évaluées par le formateur.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).