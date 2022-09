Monteur Dépanneur en climatisation H/F à Tarbes (65)

Formez-vous durant 5 mois, à partir du 12/09/2022 à Tarbes et devenez Monteur Dépanneur en climatisation H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Apporter aux clients le meilleur confort possible, la mission du monteur dépanneur en climatisation. Entre ses mains expertes, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, radiateurs… sont contrôlés, diagnostiqués, mis aux normes, raccordés, installés et dépannés.

Objectifs de la formation :

Installer et mettre en service des équipements monopostes de climatisation de type split-système

Installer et préparer la mise en service des équipements multipostes de climatisation de type DRV

Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de climatisation

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.tarbes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).