Monteur Dépanneur en Climatisation en alternance H/F à Perpignan (66)

Formez-vous au métier de Monteur Dépanneur en Climatisation avec OXIDEVE à l’Afpa de Béziers durant 1 an, de décembre 2021 à décembre 2022.

→ Des postes en CDI seront à pourvoir à l’issue du contrat d’apprentissage.

→ LE MÉTIER

Apporter aux clients le meilleur confort possible, la mission du monteur dépanneur en climatisation. Entre ses mains expertes, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, radiateurs… sont contrôlés, diagnostiqués, mis aux normes, raccordés, installés et dépannés.

→ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Installer et mettre en service des équipements monopostes de climatisation de type split-système

Installer et préparer la mise en service des équipements multipostes de climatisation de type DRV

Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de climatisation

→ PRÉREQUIS

→ PRÉREQUIS Être éligible au contrat d’apprentissage (avoir moins de 30 ans ou être reconnu travailleur handicapé ou être inscrit en tant que sportif de haut niveau) ;

Avoir une base en électricité ou en plomberie est un plus.

Pour postuler :

Des postes sont à pourvoir à Cerdagne, Montpellier (34) et Perpignan (66).

Merci d’envoyer votre CV à joy.cobarro@afpa.fr en précisant l’intitulé de l’offre en objet de votre mail.