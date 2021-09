Monteur Dépanneur en Climatisation en alternance H/F à Baillargues (34)

Rejoignez l’entreprise FCM à à Baillargues (34) - à une quinzaine de kilomètres de Montpellier - et obtenez votre Titre Professionnel Monteur dépanneur en climatisation - niveau 3 (équivalent CAP/BEP) à l’Afpa de Béziers.

→ Un contrat en CDI pourra vous être proposé à la fin de votre alternance.

Les missions

Apporter aux clients le meilleur confort possible, la mission du monteur dépanneur en climatisation. Entre ses mains expertes, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, radiateurs… sont contrôlés, diagnostiqués, mis aux normes, raccordés, installés et dépannés.

Descriptif de l’offre

En contrat d’apprentissage, la formation se déroulera à l’Afpa de Béziers du 4 octobre 2021 au 22 avril 2022.

Sur cette même période, vous passerez environ 75% du temps dans votre entreprise d’accueil.

Le profil recherché

Titulaire du Permis B, vous êtes motivé·e et manuel·le. Vous serez amené·e à réaliser de nombreuses interventions chez des particuliers, nous recherchons donc quelqu’un qui apprécie le contact avec les clients.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à joy.cobarro@afpa.fr en précisant l’intitulé de l’offre en objet de votre email.