Monteur Dépanneur en Climatisation H/F à Castries (34)

Formez-vous durant 8 mois avec l’AFPA de Béziers – de octobre 2021 à avril 2022 – et devenez Monteur Dépanneur en Climatisation H/F en apprentissage chez SCB Froid & climatisation à Castries (34) en obtenant le Titre Professionnel Monteur dépanneur en climatisation de niveau 3 (CAP/BEP).

Possibilité de CDI à l’issue de la formation.

→ LE MÉTIER

Apporter aux clients le meilleur confort possible, la mission du monteur dépanneur en climatisation. Entre ses mains expertes, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, radiateurs… sont contrôlés, diagnostiqués, mis aux normes, raccordés, installés et dépannés.

→ LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Installer et mettre en service des équipements monopostes de climatisation de type split-système

• Installer et préparer la mise en service des équipements multipostes de climatisation de type DRV

• Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de climatisation

→ INFORMATIONS ET PROFIL

• Horaires : 8h-12h / 13h-17h

• Être titulaire du permis de conduire serait un plus

• Résidant sur le secteur limitrophe de Montpellier

• Le centre Afpa de Béziers propose une offre de restauration et d’hébergement sur place.

Pour postuler :

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à Sébastien Carbonell : sebastien.carbonell@afpa.fr