Monteur Dépanneur en Climatisation H/F à Béziers (34)

Vous habitez Béziers ou son Agglo, vous êtes travailleur et dynamique, vous souhaitez intégrer une entreprise en plein essor et vous projeter au travers d’une formation et d’un métier porteur ?

Formez-vous durant 12 mois avec l’AFPA de Béziers – de décembre 2021 à décembre 2022 – et devenez Monteur Dépanneur en Climatisation H/F en apprentissage avec OXIDEVE, en obtenant le Titre Professionnel Monteur dépanneur en climatisation de niveau 3 (CAP/BEP).

📢 4 postes sont encore à pourvoir d’ici le 17 janvier !

👉 Possibilité de CDI à l’issue de la formation.

👉 Possibilité d’hébergement sur le site AFPA.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Installer et mettre en service des équipements monopostes de climatisation de type split-système

Installer et préparer la mise en service des équipements multipostes de climatisation de type DRV

Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de climatisation

Profil : vous avez entre 18 et 29 ans, une base en électricité et/ou en plomberie serait un plus.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à sebastien.carbonell@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.