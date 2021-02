Monteur Dépanneur en Climatisation H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 5 mois environ, du 23 mars 2021 au 15 octobre 2021, à ALBI et devenez Monteur dépanneur en climatisation H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau CAP/BEP de monteur dépanneur en climatisation.

➔ LE MÉTIER

Apporter aux clients le meilleur confort possible, la mission du monteur dépanneur en climatisation. Entre ses mains expertes, planchers chauffants, ventilo-convecteurs, radiateurs… sont contrôlés, diagnostiqués, mis aux normes, raccordés, installés et dépannés.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Installer et mettre en service des équipements monopostes de climatisation de type split-système

Installer et préparer la mise en service des équipements multipostes de climatisation de type DRV

Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de climatisation

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/monteur-depanneur-en-climatisati-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.albi@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.