Monteur Dépanneur Frigoriste H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 7 mois et demi, à partir du 04/12/2023 à Béziers et devenez Monteur Dépanneur Frigoriste H/F en obtenant un Titre professionnel du Ministère du Travail de niveau 3 (CAP/BEP) de monteur dépanneur frigoriste.

Le métier :

Le monteur dépanneur frigoriste installe, contrôle, règle, répare tous les systèmes réfrigérés.

Objectifs de la formation :

– Monter et mettre en service des installations frigorifiques monopostes positives et négatives

– Assurer la maintenance des installations frigorifiques mono-étagées de type monoposte et de climatisation

– Réaliser l’assemblage et la maintenance systématique des installations de froid commercial complexes et centralisées

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).