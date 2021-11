Moniteur d’atelier en milieu de travail protégé H/F à Perpignan (66)

L’Afpa de Perpignan, l’IRTS et son Centre de Formation des Apprentis de l’Intervention Sociale (CFA IS) proposent une formation de 12 mois à partir du 15 novembre 2021, pour préparer le Titre Professionnel de Moniteur d’Atelier (MA) de niveau 4 (éq. BAC).

Ce titre est délivré par la CNPE-FP de la branche sanitaire et médicosociale à but non lucratif.

→ METIER

Le Moniteur d’atelier (MA) allie technique et relation d’aide est amené à travailler avec des personnes en situation de handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel et/ou d’exclusion sociale. Ses missions sont d’assurer la production de biens et de services comme support à l’accompagnement, au développement, à l’accès à l’autonomie, à l’épanouissement de la personne et/ou l’insertion dans le monde ordinaire.

→ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accompagner les personnes accueillies dans l’atelier, au sein d’une équipe pluri-professionnelle

Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de service d’une équipe dans la structure et/ou hors les murs

Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation

→ PREREQUIS

Une expérience en ESAT ou en EA, une période de situation en milieu professionnel de 15 jours + la maîtrise technique d’une activité professionnelle.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).