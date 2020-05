« Mon Parcours Handicap »

Lancée le 6 mai dernier, par le Gourvernement, cette plateforme a pour objectif d’apporter toutes les informations utiles aux personnes en situation de handicap pour soutenir leurs projets professionnels.

Deux rubriques « Formation professionnelle » et « Emploi et vie professionnelle » détaillent les différentes étapes nécessaires à la construction d’un projet, les dispositifs à actionner, les interlocuteurs à interroger.... Une dernière rubrique « Droits, aides et démarches » recense les aides et leurs conditions d’attribution.

www.monparcourshandicap.gouv.fr