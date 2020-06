Pour Master interdisciplinaire par regroupement des organismes, formation multilingue associant les Universités de Perpignan Via Domitia (UPVD), d’Andorre (UdA), de Paris VI (via l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer), des Iles Baléares et Sciences Po Toulouse. Une formation professionnalisante en tourisme culturel, qui se déroule en deux ans, entièrement à distance.

Pour la découvrir, et préparer son dossier de candidature (avant le 30 août) en valorisant au mieux ses compétences, un Mooc viens d’être lancé par Via Domiti. Il propose une introduction et deux modules d’aide à l’élaboration des dossiers.

Pour s’inscrire, cliquez ici