Métiers du théâtre H/F à Montpellier (34)

Cet automne, l’Afpa, en partenariat avec le Théâtre des 13 Vents à Montpellier, proposera une formation professionnelle aux métiers du théâtre.

Le Théâtre des 13 vents est un Centre Dramatique National, c’est-à-dire un théâtre de service public dont la mission est de produire et coproduire, créer, diffuser des pièces de théâtre et d’accueillir des spectacles et des artistes régionaux, nationaux, internationaux. Ainsi, le Théâtre des 13 vents CDN Montpellier propose un programme mensuel de pièces, de rencontres et d’actions pour qu’œuvres et publics se rencontrent.

👉 Financée par le Conseil Régional d’Occitanie, la formation se déroulera du 22 novembre 2021 au 25 mars 2022.

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/actualites/spectacle-vivant-et-si-l-emploi-etait-sur-scene-

➔ PRÉREQUIS

Savoir lire un texte facilement et s’exprimer couramment en langue française. Savoir s’intégrer dans un groupe de travail et de formation.

Avoir suivi une formation initiale dans le domaine du spectacle vivant ou bien avoir une expérience professionnelle effective dans ce domaine (comédien, metteur en scène, scénographe, dramaturge, collaborateur artistique…).

Avoir un projet artistique professionnel à plus ou moins court terme.

Pour postuler :

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.