Métallier en Atelier H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients spécialisé dans la construction métallique un Métallier en Atelier H/F.

Vos Missions

Vous réalisez des débits et perçages.

Vous montez des platines sur fer de charpente métallique.

Vous effectuez des soudures.

Votre Profil

Vous justifiez d’au moins 4 ans d’expérience sur un poste de métallier ou similaire.

Vous aimez travailler en atelier.

Vous autonome et rigoureux(se).

Prise de poste : Dès que possible

Type de contrat : Intérim

Rémunération : Selon profil

Lieu : Colomiers

Pour postuler :

Candidature à : sylvie.petit@au-boulot.com