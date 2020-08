Métallier / Serrurier H/F à Toulouse (31)

AU BOULOT Agence de Labège, recrute pour l’un de ses clients spécialisé dans la construction métallique un Métallier/ Serrurier H/F

Vos missions :

La lecture de plan

Soudure

Fabrication

Débit, le pliage, le traçage et l’assemblage

Exemples d’ouvrages : Escalier, Garde-corps, Portail, Grille de défense.

Votre profil :

Vous disposez d’un CAP ou Bac Pro et vous justifiez d’expériences confirmées en métallerie, serrurerie.

Vous avez de réelle qualité d’autonomie.

Votre dynamisme, polyvalence et esprit d’équipe font de vous un élément essentiel à l’équipe.

Organisé(e), rigoureux(se) et méticuleux(se) vous respectez l’ensemble des règles de sécurité.

Vous savez impérativement découper à la scie, prendre un équerrage, et maîtriser la soudure MIG et Semi Auto.

Pour postuler :

Prise de poste : Au plus vite

Durée : Mission intérim de longue durée en vue d’embauche

Rémunération : Taux horaire selon expériences

Lieu : A proximité de Saint Gaudens (31)

Envoyez vos candidatures à sylvie.petit@au-boulot.com