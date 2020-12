Menuisier Poseur H/F à Toulouse (31)

Vous devrez mener à bien les travaux de rénovation auprès de nos clients.

Vous êtes amené(e) à travailler sur les chantiers des particuliers basé dans la région de Toulouse.

Vous effectuez la pose de menuiseries, stores intérieurs et extérieurs, pergolas et toits de terrasse, volets roulants et battants, portes de garage, portails.

Vous avez suivi une formation en menuiserie et disposez d’une première expérience professionnelle significative de plusieurs années dans le même secteur (5 ans minimum).

Autonome, rigoureux, dynamique et motivé, vous êtes attaché à respecter une qualité de pose irréprochable sur chaque chantier entrepris.

Titulaire du permis B, vous avez le sens de la relation client et connaissez l’exigence des particuliers pour le travail bien fait.

Pour postuler :

Cheval Rémy

Tél. : 06.41.06.98.93

Courriel : remy.cheval@iziworkpartners.com

