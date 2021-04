Menuisier Aluminium à Toulouse (31)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 17 mai 2021 au 22 octobre 2021, à TOULOUSE et devenez Assistant de vie aux familles H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de menuisier/ère aluminium.

➔ LE MÉTIER

Vérandas, fenêtres, portes, châssis, garde-corps, rampes, murs-rideaux, mobiliers urbains… ces ouvrages ont tous un point commun : le menuisier aluminium. Ce professionnel dompte, avec soin et précision, aluminium, PVC et verre pour les entreprises, commerces, collectivités ou particuliers.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Fabriquer des ouvrages en menuiserie aluminium

Installer et équiper des menuiseries et fermetures extérieures

Préparer et installer des structures légères en aluminium

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/menuisier-alumini-1

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.palays@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.