Médiateur Social H/F à Perpignan Rivesaltes (66)

Formez-vous durant 5 mois, à partir du 03/07/2023 à Perpignan-Rivesaltes et devenez Médiateur Social H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (bac technique).

Le métier :

Avec lui, chaque problème trouve une solution. Conflits entre personnes, problèmes avec les institutions… rien ne fait peur au médiateur social. C’est un as de l’écoute active.

Objectifs de la formation :

– Participer à une veille sociale et s’inscrire dans les réseaux professionnels d’un territoire

– Assurer un service de médiation sociale.

– Faciliter et organiser des activités supports à la médiation sociale.

Prérequis :

– Niveau classe de 1re ou équivalent avec une expérience professionnelle ou bénévole en contact avec le public

ou CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 dans le domaine de la médiation, des services ou équivalent avec un an d’expérience professionnelle dans la médiation ou en contact avec le public.

– En français : savoir décrire une situation et des faits, exprimer une opinion argumentée, comprendre et résumer une discussion ou un texte.

– En bureautique : pratique du clavier et d’un logiciel de traitement de texte.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).