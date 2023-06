Mécanicien réparateur de motocycles H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 10/07/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Mécanicien réparateur de motocycles H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Passionné de mécanique et d’électricité, le mécanicien réparateur de cycles et motocycles entretient et répare tous les engins à 2 roues. Il peut tout aussi bien réaliser l’entretien rapide d’un vélo que la remise en état complète d’un moteur ou système de transmission d’une moto.

Objectifs de la formation :

– Prendre en charge, préparer et entretenir les cyclomoteurs, les scooters et les motocycles

– Réparer les motorisations thermiques ou électriques et la transmission des cyclomoteurs, des scooters et des motocycles

– Mettre en conformité le freinage, la liaison au sol, la direction et les équipements de sécurité des cyclomoteurs, des scooters et des motocycles

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).