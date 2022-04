Mécanicien réparateur de cycles et motocycles thermiques et électriques H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 04/04/2022 à Montpellier et devenez Mécanicien réparateur de cycles et motocycles H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Passionné de mécanique et d’électricité, le mécanicien réparateur, la mécanicienne réparatrice de cycles et motocycles entretient et répare tous les engins à 2 roues. Il peut tout aussi bien réaliser l’entretien rapide d’un vélo que la remise en état complète d’un moteur ou système de transmission d’une moto.

Objectifs de la formation :

Prendre en charge, préparer et entretenir les cyclomoteurs, les scooters et les motocycles

Réparer les motorisations thermiques ou électriques et la transmission des cyclomoteurs, des scooters et des motocycles

Mettre en conformité le freinage, la liaison au sol, la direction et les équipements de sécurité des cyclomoteurs, des scooters et des motocycles

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).