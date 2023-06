Mécanicien de maintenance automobile H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 05/06/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Mécanicien de maintenance automobile H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Il connaît les voitures comme personne : ses pièces, équipements et accessoires. Le mécanicien réparateur automobile jongle avec aisance entre entretien courant, dépannage, réparation. Le démontage, remontage et assemblage des pneus, batteries, suspensions, plaquette de freins… n’a plus aucun secret pour lui.

Objectifs de la formation :

– Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de freinage des véhicules automobiles.

– Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission, de signalisation et de visibilité des véhicules automobiles et poser des accessoires connectables.

– Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules automobiles.

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).