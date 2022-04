Mécanicien automobile H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 25/04/2022 à Albi et devenez Mécanicien automobile H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Les systèmes électriques sont sa spécificité et pourtant il n’est pas électricien mais mécanicien électricien automobile ! Il sait aussi bien réparer un moteur, changer des accessoires qu’intervenir sur des problématiques électriques et électroniques : système anti-pollution, GPS, tableau de bord…

Objectifs de la formation :

Effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de freinage des véhicules automobiles

Réparer les systèmes de liaison au sol, de direction et de transmission des véhicules automobiles

Réparer le moteur thermique des véhicules automobiles et ses systèmes périphériques - Réparer les équipements électriques de confort et de sécurité des véhicules automobiles et poser des accessoires.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.albi@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).