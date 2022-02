Mécanicien H/F à Montpellier (34)

Clé à molette, filtre à huile, plaquettes de freins : tout ceci ne vous est pas totalement inconnu ? Le cambouis ne vous fait pas peur et vous recherchez un emploi en CDI dans l’automobile ? Vous avez le permis B ?

Ne cherchez plus : nous avons l’offre qu’il vous faut !

L’Afpa de Montpellier Saint Jean de Védas recrute pour Norauto France 14 mécaniciens en alternance, durant 1 an à partir du 11 avril 2022. A l’issue, des opportunités en CDI seront à saisir !

Postes à pourvoir dans plusieurs agences du sud de la France : Montpellier St Jean de Védas, Pérols, Sète, Balaruc-les-Bains, Agde, Nîmes, Beaucaire, Alès, Les Angles, Avignon Nord, Avignon Sud. Le Cres.

Rythme de l’alternance : 1 semaine de formation/mois.

Objectifs de la formation :

Savoir effectuer l’entretien périodique, remplacer les pneus et les éléments du système de freinage des véhicules automobiles.

Remplacer les éléments de liaison au sol, de direction, de transmission, de signalisation et de visibilité des véhicules automobiles et poser des accessoires connectables.

Remplacer la distribution et la motorisation thermique des véhicules automobiles

3 bonnes raisons de postuler :

Vous percevrez un salaire et aurez les mêmes droits qu’un salarié

Des opportunités en CDI seront à saisir

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à recrutement.occitanie@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.